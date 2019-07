Limone, riso o banana: no alle diete lampo che fanno riprendere subito i chili

C'è la dieta del limone, che promette di far perdere 3 chili in una settimana. Quella del riso e quella della banana, inventata da una farmacista giapponese, che suggerisce di iniziare la giornata mangiandone una. Poi, si può mangiare di tutto, ma alzarsi da tavola sazi all'80%. Sono tante le diete proposte come "soluzioni veloci" per perdere peso, ma funzionano?



È l'interrogativo di un approfondimento rintracciabile sul portale "Dottore ma è vero che?" della Fnomceo, Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Per la dieta del limone

le parole chiave sono 'potere drenante', effetto detox, contrasto alla ritenzione idrica. Il limone è onnipresente, spremuto in acqua tiepida al mattino e sopra ai 5 frutti rossi a colazione o come condimento dell'insalata di legumi a pranzo e del pesce magro a cena. Poi, l'acqua riscaldata chiuderà una giornata dieteticamente da dimenticare". Per la dieta del riso, con carne bianca e verdure, va ricordato che "il riso non è di per sé un alimento che facilita il dimagrimento".

Una determinata porzione di riso fornisce in sostanza le stesse calorie di una analoga porzione di pasta - spiega il nutrizionista Marcello Ticca - il problema sono i condimenti. La dieta della banana pone un interrogativo: "come si fa a stabilire quando si è sazi all'80%?

Alcune diete rapide possono avere un effetto, perché motivano a mangiare meno.

l risultato - aggiunge Ticca - può anche essere perdere peso, non necessariamente tessuto adiposo. Specialisti seri concordano che un corretto regime dimagrante debba essere costruito per determinare un deficit energetico quotidiano di circa 700-800 chilocalorie, 1.000 al massimo. La perdita di peso oscillerà fra mezzo chilo e un chilo a settimana

E il digiuno? Un giorno non fa male da sani.

Ma se si deve protrarre più a lungo - spiega Eugenio Del Toma, presidente emerito dell'Associazione italiana di dietoterapia e nutrizione - le cose cambiano radicalmente

La migliore strategia è quindi programmare. Uno specialista coscienzioso proporrebbe "solo dimagrimenti lenti, non più di 3-5 chili ogni mese".

