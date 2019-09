Fine estate: ecco come cambiare lo stile alimentare

Con la fine dell'estate si chiude il capitolo degli eccessi alimentari degli italiani. Secondo i risultati dell'Osservatorio di ShopFully-DoveConviene è registrato che circa il 55% degli italiani cambierà le proprie abitudini alimentari, di cui l'85% di questi opterà per una dieta più salutare. In particolare a dire basta ad aperitivi, cocktail, cene al ristorante, dolci tipici e gelati sarà il 26% degli uomini e il 74% delle donne.



Gli analisti segnalano che con il "ritorno alla retta via" vinceranno diete a base di frutta e verdura, ingredienti scelti da oltre il 77% del campione dell'Osservatorio di ShopFully Group come preferiti per i pasti salutari. A fare maggiormente le spese del cambio di abitudine alimentare saranno le cene fuori casa: il 91% dichiara infatti che diminuiranno al rientro delle vacanze. Con il report si evidenzia che la rigidità alimentare sarà comunque viziata da qualche strappo alla regola con oltre il 60% degli intervistati che dichiara una scelta su pasta o pizza.



Dal punto di vista geografico nel Centro, Sud e Isole spopoleranno dolci e cioccolato, il Nord sceglierà formaggi e salumi. Infine lo studio rileva che c'è anche chi va in netto contrasto alla morigeratezza: il 3% dichiara che andrà a cena fuori tutti i giorni, come rimedio alla nostalgica malinconia delle vacanze finite. Il trend si concentra nel Sud e nelle Isole, fra le persone con meno di 30 anni.

