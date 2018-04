Talk Talk, i trombati bussano in tv

di Marco Castoro

Walter Veltroni fa i documentari. Antonio Di Pietro fa il contadino. Massimo D'Alema produce vino. Gli ex onorevoli che si sono costruiti un'alternativa alla politica riescono, più o meno, a cimentarsi in nuove avventure. A rituffarsi nei vecchi mestieri, oppure a crearne dei nuovi. Francesca Barra, la giornalista e conduttrice, è pronta a tornare in tv. Così come la iena Dino Giarrusso. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha il suo club, Arturo Diaconale il cda Rai e il campione di nuoto Domenico Fioravanti è già in vasca.



​Ma tra tutti i trombati alle ultime elezioni ce ne sono due che ormai non mollano più la telecamera. Si tratta di Nunzia De Girolamo, ospite dappertutto e l'ex senatore Antonio Razzi, la cui imitazione di Maurizio Crozza gli ha giovato non poco dal punto di vista della popolarità. Ebbene Razzi è diventato inviato e opinionista. Luca e Paolo hanno trovato una spalla ottima per le loro battute, un personaggio che strappa una risata fin dalla prima inquadratura. L'ex senatore si è già cimentato come inviato a Quelli che... dopo il tiggì. Chissà se prima o poi lo vedremo esibirsi anche all'interno di show. Magari potrebbe cominciare proprio imitando Maurizio Crozza. Non si sa mai...