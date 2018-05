Schiavone, Suburra, Arbore e Licia Colò nell'autunno di Rai2

di Marco Castoro

L'autunno di Raidue è sotto il segno di due big, Renzo Arbore e Rocco Schiavone. Per il primo è previsto uno show a puntate per il periodo natalizio. Per il secondo il ritorno è fissato per ottobre. A novembre invece toccherà all'ispettore Coliandro. Ma sono in palinsesto anche Suburra (la serie lanciata da Netflix) e La Porta Rossa 2.



Un'altra novità della rete diretta da Andrea Fabiano riguarda il ritorno di Licia Colò che rivedremo in prima serata con un nuovo programma. Mentre la stagione autunnale lascerà ai box Voyager, in quanto il programma è troppo identificato con il suo conduttore, quel Roberto Giacobbo emigrato alla direzione del nuovo canale Mediaset, Focus, dedicato alla divulgazione culturale e che aprirà il sipario giovedì prossimo.



Spazio anche ai viaggi. Oltre a Sereno Variabile con Osvaldo Bevilacqua è previsto un programma anche per Giovanni Muciaccia. Per i programmi di approfondimenti si aspetta il sì di Nicola Porro (anche se Mediaset ha rilanciato per tenerlo a Matrix). Qualche dubbio sulla riconferma di Nemo per questioni di budget.



Si cerca la nuova conduttrice per Detto fatto, visto che Caterina Balivo approda a Raiuno. Serena Rossi è impegnata sul set della fiction di Mia Martini. Novità al sabato: arriva un programma inedito dedicato all'intrettenimento. Top secret sul titolo e i nomi dei conduttori.

