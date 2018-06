Anche il Grande Fratello ha bisogno di una pausa

di Marco Castoro

Tre milioni e 797 mila spettatori rappresenta la media più bassa delle 15 finali del Grande Fratello. Il reality di Barbara d’Urso, che aveva già condotto terza, quarta e quinta edizione, dal 2004 al 2006, non ha fatto breccia nel pubblico. Nonostante tutto il trash e le polemiche che hanno movimentato le giornate fuori e dentro la Casa.



Gli ascolti della serata finale sono molto al di sotto anche delle precedenti finali, quelle condotte da Ilary Blasi, che hanno superato i 5 milioni di media. Ma anche Alessia Marcuzzi non è mai scesa sotto i 4 milioni di media durante la finale. Certo i numeri delle prime edizioni, quelle che vanno nel periodo d’oro dal 2000 al 2004, sono tutt’altra cosa: la media della finale superava di gran lunga i 10 milioni e il 45% di share (la prima edizione condotta da Daria Bignardi è stata vista in finale da oltre 16 milioni di spettatori con il 60% di share).



Sotto i 4 milioni, oltre a quella di ieri sera, un solo precedente: 3.926.000 nel 2012. E per smaltire quella delusione il reality si è fermato ai box per un anno. Certo, i tempi sono cambiati e non è facile ottenere ascolti bulgari con così tanta concorrenza. Tuttavia, non è da escludere che - conti alla mano - al Grande Fratello serva un po’ di riposo.

