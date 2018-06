Amarcord in tv, a volte tornano. Però partendo da Pechino

di Marco Castoro

A volte tornano. In tv come nella vita. Però come spesso accade si devono percorrere le vie più tortuose per riprendersi la ribalta. In pratica per tornare nel paradiso dell'etere si deve attraversare il purgatorio. Questa volta le forche caudine non sono Tale e Quale Show o l'Isola dei Famosi, bensì Pechino Express, che in quanto a prove coraggiose e tortuose non ha nulla da invidiare a nessun format.



Ed eccole di nuovo davanti alle telecamere. Si tratta di due conduttrici che hanno spopolato nel secolo scorso: Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta. Sono l'ultimo tandem che si allinea alla partenza di Pechino Express - Avventura in Africa, prodotto da Magnolia (Banijay Group) condotto da Costantino della Gherardesca, in onda nella stagione autunnale su Rai2.



IL CAST. Così la 7a edizione: Le Coliche (Fabrizio e Claudio Colica); I Mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo); I Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale); Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar); I Poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti); I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella), I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso) e appunto le Signore della Tv (Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta).

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:54



