Leonardo Da Vinci, il bookcrossing è sbarcato con successo a Fiumicino: libri gratis per i passeggeri anche in autunno

di Mirko Polisano

All'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino grande successo per "Lìbrati", l’iniziativa di bookcrossing, che permette ai passeggeri dei terminal 1 e 3 di rilassarsi in attesa del volo leggendo un bel libro. E che dopo il bilancio positivo dell'estate (è stata lanciata lo scorso giugno) proseguirà anche per i prossimi mesi. Una poltrona libreria attende i viaggiatori della Capitale che potranno condividere la propria passione con i migliaia di passeggeri, provenienti da tutto il mondo, che ogni giorno passano per il terminal.



L’iniziativa è stata organizzata dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci, in collaborazione con l’associazione culturale Mecenate 90.



Come funziona

Tutti i passeggeri possono partecipare attivamente all'iniziativa, lasciando un proprio libro, in qualsiasi lingua esso sia scritto e prendendone un altro. "Lìbrati" cerca di creare un punto di raccolta testi, uno snodo per i passeggeri che prima di salire in aereo potranno rilassarsi in un piccolo angolo di tranquillità. I testi presenti nell’espositore saranno sia classici della letteratura che nuove proposte, disponibili per i passeggeri dell’aeroporto, che ovviamente dovranno contribuire a rendere vitale l’angolo.



Gli incontri

L’iniziativa non si ferma al solo bookcrossing, dal momento che si propone anche un fitto programma di incontri con alcuni degli scrittori del momento e proposte culturali per riuscire ad intrattenere i passeggeri. La zona diventa così un luogo di scambio di proposte librarie, ma anche un modo per fruire delle proposte editoriali di Paesi lontani.Il bookcrossing permetterà infatti ai viaggiatori di condividere le proprie esperienze e di far assaporare una parte della propria cultura anche a persone lontane geograficamente. Proprio con questo spirito si è cercato quindi di ideare degli incontri che potessero essere interessanti per i passeggeri e che mettessero tutti in contatto con le nuove proposte librarie.



La proposta andrà avanti per tutto l’inverno e saranno ideati incontri e dibattiti nell’area anche per il periodo successivo all’estate. L’aeroporto Leonardo Da Vinci si prefigge di diventare un punto non solo di snodo per i passeggeri, ma anche un punto di riferimento per la cultura libraria.



Cosa aspettare? Al prossimo volo, i passeggeri in partenza da Fiumicino potranno presentarsi ai terminal con un bel libro e arricchire la poltrona libreria, così da condividere con gli altri viaggiatori l’amore per i libri.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:44



