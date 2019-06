Rivoluzione manto stradale con l'incognita manutenzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Annunciata ufficialmente, solennemente, perentoriamente la rivoluzione dei sampietrini. Se l'è intestata con audace sprezzo del pericolo la sindaca Raggi: i picconi rimuoveranno il selciato da 68 vie del centro, le più trafficate e li insedieranno in altre centotredici, aree pedonali altrimenti dette vie dello shopping. Sarà, dal 2020, come ribaltare una frittata.Togli qua e metti là. Via le pietre secolari e arriva l'asfalto, via l'asfalto e ricompaiono i sampietrini. Principio anche giusto, per carità: quante volte si è detto che il sampietrini non vanno bene nelle vie molto trafficate, dove circolano anche i pesanti bus dell'Atac? C'è un'eccezione: piazza Venezia, cuore nel cuore della metropoli resterà com'è, scivolosa, perigliosa per auto e moto in caso di pioggia.Troppi disagi a causa dei lavori. L'idea di rimodulare la distribuzione delle preziose pietre di porfido, arma di distruzione delle masse versus la polizia negli anni settanta-ottanta è venuta a quasi tutti i primi cittadini, da Veltroni passando per Alemanno, quindi a Marino per approdare nell'immaginario della Raggi. Come per ogni altra storia romana s'affacciano interrogativi di tutto rispetto: con quali soldi la danza dei sampietrini? In quali tempi reali? Con quali disagi per i cittadini causa lavori senza fine? E poi: la manutenzione sarà assicurata? Capiremo dai fatti. Per adesso una sola certezza: le signore col tacco dodici verranno imprigionate in via Condotti o al Colosseo e non più in via Nazionale. Una autentica rivoluzione calzaturiera.