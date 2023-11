Giovedì 16 Novembre 2023, 00:00

Giretto per la città. Il meteo indulgente tiene l’aria tiepida ma la Capitale, magari in anticipo quasi avesse fretta, ha cominciato già a diffondere le prime luci di Natale. Un po’ ovunque, in centro, ma anche nelle periferie, possiamo vedere comparire gli addobbi che segnalano l’evolversi della creatività decorativa, segnano un momento tra la tradizione, la moda, la scoperta delle ultime sul fronte dell’innovazione tecnologica dove spadroneggiano sciabolate di lampi multicolori.

Il fine di questa gigantesca maratona è quello di avvolgere questa nostra città, di fasciarla, con segnali di festa, di riti da rinnovare e condividere. Le creazioni sui negozi, in particolare di quelli del Triangolo dello shopping di lusso, con al centro via Condotti, si moltiplicheranno in una competizione che raggiunge ambizioni artistiche: sono la stagione della gioia e della speranza, sembrano lanciare i loro slogan festosi. Forse, in una città sempre più flagellata dal traffico, dal degrado e dall’asfissia economica l’invito al sorriso è quasi terapeutico e può fare bene ai cittadini. Resta il pernicioso problema di come utilizzare piazza Navona, troppo a lungo piegata a uno scandalo bancarellaro a cielo aperto. Quel luogo va rispettato e le licenze assegnate con giudizio. Infine arriverà l’albero di Natale: ha radici nelle polemiche. Vedrete, non mancheranno.



