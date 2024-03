Tumore del colon, al Campus Bio-Medico parte una campagna di screening

Per il mese dedicato alla consapevolezza e prevenzione del tumore del colon-retto, la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico organizza numerose iniziative: da incontri di informazione per i medici e per il pubblico a screening gratuiti (fino a esaurimento posti), per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto



Gli screening potranno essere effettuati, fino al 29 marzo dal lunedì al sabato presso il Poliambulatorio Campus Bio-Medico Porta Pinciana. La prenotazione si effettua dal link presente nella homepage del sito web della Fondazione.

LE INIZIATIVE

Nel corso del mese la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha attivato anche altre iniziative di informazione e formazione: incontri per i medici di medicina generale a Roma, Velletri (RM) e a Roccamassima (LT), campagna social e visiva all’interno del Policlinico del Poliambulatorio di Porta Pinciana, illuminazione di blu della facciata del Policlinico, un incontro di divulgazione per il pubblico (21 marzo) e distribuzione di materiale informativo.