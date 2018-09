Nasce il nuovo Messaggero.it: più contenuti, più social, più tuo. Dal 20 settembre online... in prima serata

Il conto alla rovescia è cominciato:, in prima serata, come i grandi show della tv il nuovo Messaggero on line. Troverete diverse novità nella continuità di un lavoro giornalistico che vi propone le notizie e la cronaca dei nostri giorni in modo puntuale. Più spazio ai video e alle dirette dalla città e oltre: format e blitx per essere sempre più credibili come difensore civico dei cittadini di Roma e non solo; un luogo 2.0 in cui trovare in tempo reale tutte le informazioni su mobilità cittadina, situazione degli ospedali, dell'inquinamento, delle farmacie. Si chiamaed è la grande novità che metteremo on line: vero data journalism con il tempo reale sulle percorrenze e i ritardi dei bus, le attese nei pronto soccorso cittadini e molti altri dati che racconteranno la città live. E spazio anche a contenuti audio, Le Voci del Messaggero: giornalisti che vi raccontano fatti e opinioni su calcio e cronaca, attualità e storie vaticane. Ora, basta con le parole e via al count down: aggiorna le tue mappe su ilmessaggero.it, il nuovo Messaggero.