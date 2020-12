Da Monterotondo la “Smile Orchestra” spopola su Facebook con il swing di Glenn Miller

Sta spopolando su Facebook il sito musicale della "Smile Orchestra" che fa le prove a Monterotondo, nella Sabina, e poi invia messaggi da Roma. Musica swing Anni '40: Benny Goodman,Glenn Miller, Duke Ellington. I gestori hanno messo il link per le Feste e in poche ore hanno ottenuto duemila visualizzazioni. «E' una grande sorpresa - dice il maestro Catalin Montanaro, 22 anni, ingegnere, uno dei promotori dell'iniziativa - e c'è un brano in

particolare che sta riscutonedo un successo incredibile». La Smile Orchestra nasce nel 2016 da un'idea dello stesso Montanaro, di Monterotondo, con altre quindici persone tra cui il presidente della formazione musicale Mario Sperandio, di Roma. La composizione del gruppo è quella di una tipica swing orchestra Anni '40, il repertorio ripercorre i classici della Swing Era attraverso le composizioni dei grandi maestri americani. «Il più grande? Glenn Miller. Il brano "in the Mood" è leggendario».

