Familie Flöz vincono Sanremo, tutto esaurito alla prima di Hotel Paradiso alla Sala Umberto

Chi ha il coraggio di sfidare il Sanremo dei record? Le strade sono vuote per le vie di Roma. Dalle finestre spuntano i bagliori dei televisori accesi. Tutti sintonizzati su Rai 1. I programmi si fermano, le produzioni non proseguono per evitare di essere schiacciate da un festival che fa il 65% di share. Che tiene incollate allo schermo più di 10 milioni di persone. Ma c’è a chi, tutto ciò, non interessa. Al teatro Sala Umberto è tutto esaurito per la prima dei Familie Flöz. Non c’è un posto libero per vedere uno dei loro spettacoli più longevi: Hotel Paradiso. E allora entriamo.

Siamo sulle Alpi, dove una famiglia gestisce da anni un albergo a 4 stelle. Ma non ancora per molto. Una serie di morti, voluti e accidentali, sta per stravolgere la struttura. Sembra un thriller, uno spettacolo angosciante. Ma non lo è. Perché si ride. E di gusto. Il pubblico si diverte nel guardare gli sketch esilaranti, a ballare con le musiche coinvolgenti e a scoprire i mille volti delle maschere giganti.

Uniche, inimitabili, il loro tratto distintivo. Ognuna caratterizzata e cucita sul personaggio. Come quella del concierge, con il muso lungo e il naso appuntino, oppure quella del cuoco, con le orecchie larghe e le guance affossate, ma anche l’altra della figlia del proprietario, con le labbra strette e la fronte pronunciata. In questo splatter alla Tarantino non c’è una parola, perché il teatro della compagnia internazionale è muto. Si apprezzano, però, tutte le loro sfumature. Come il loro nome, flöz, che in tedesco non significa altro che le striature dei minerali preziosi. E anche quest’opera è una vera gemma.

“Chiuderanno qui questo spettacolo, dopo oltre 20 anni”, ci svelano. E allora non resta che approfittare per vederlo.