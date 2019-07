TeverEstate, 100 giorni di feste, musica e chef stellati

Per quasi 100 giorni la banchina del Tevere diventa teatro di feste, eventi e intrattenimento. Fra Ponte Sant'Angelo e Castel Sant'Angelo, con vista sulla Cupola di San Pietro, parte TeverEstate, la manifestazione gratuita dell’Estate Romana. Musica, arte, sport e enogastronomia saranno protagonisti fino al 4 settembre 2019.



All’interno del villaggio - le cui strutture, ideate dall’architetto Carlo Ficini, sono ispirate al genio di Leonardo, di cui ricorre il cinquecentenario della morte – è possibile anche concedersi un momento di relax e dedicarsi alla cura delle proprie energie, nel Giardino Nipponico. La XIII Società Cooperativa Sociale A.R.L. Onlus, organizzatrice dell’evento, ha trasferito la sua mission sulla banchina del Tevere, con un’attenzione costante al reinserimento sociale e lavorativo di persone ex tossicodipendenti, che abbiano terminato con successo il programma di riabilitazione, ed ex detenuti, oggi impiegati nelle varie mansioni.



Il “Gregory’s Jazz By The River”, aperto tutti i giorni, offrirà due concerti al giorno. Verrà riproposto lo Smalls Live Collective: una tre giorni in collaborazione con lo Smalls Jazz Club di New York che porterà i migliori artisti made in USA, terra che ha dato i natali al jazz, nell’estate romana. Confermatissimi i nomi del batterista Joe Farnsworth, Danny Grissett, Jesse Davis, Fabrizio Bosso, Dado Moroni e Antonio Faraò. Spazio anche all'arte con la rassegna la rassegna "Art By The River". Per gli appassionati di cucina, ci saranno chef stellati e prodotti abbruzzesi.



Ma ci sarà spazio anche per lo sport. Il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Tennis ha attivato uno spazio con tende, materiale e campetti, forniti dalla Waterproofing Srl, con istruttori FIT dell’Istituto Roberto Lombardi per il periodo di un mese, dal 7 giugno al 7 luglio, tutti i giorni dalle 11 alle 24 per giocare gratuitamente a tennis nel cuore di Roma e poter conoscere tutto su questo sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA