Per un pugno di voti: storie di chi ha pochi amici in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma città aperta. Il centro del mondo. Il posto dove tutti hanno un amico, un cugino, un’ex fidanzata, un compagno di studi, un collega di lavoro o di università. Un numero di telefono, un appoggio, ricordo, una boa.E allora bisogna mettersi nella testa dei candidati alle Europee che, magari anche solo per riempire le liste sapendo di non farcela, si sono messi in gioco. E hanno chiamato i loro contatti, vicini e lontani nell’Urbe, per chiedere loro: «Mi raccomando, ci conto, eh. Non mi tradire».Invece domenica qualcosa deve essere andato storto. Storie minime. Patrizia Fedora Rizzo di Forza Nuova si è guardata a destra, più che a sinistra, e alla fine si è trovata nella Capitale solo una preferenza (1). O vogliamo parlare del buon Uliano Salvatori dei Popolari per l’Italia? Due votarelli, niente di più, che infamia. Un discorso simile per quelli di Casapound, Giuseppe Lavalle e Nunziata Provitina. Entrambi fermi a quota 1. Alla fine è stata più fortunata Ilaria Giurlani che a Roma, nonostante tutto, è riuscita a mettere in cascina ben 11 voti. Nel suo caso ha funzionato il brand con il quale si è presentata: il Popolo della Famiglia.