Shopping, il tempo (infinito) delle occasioni

Oggi solo belle notizie! C’è sole, fa caldo e ci sono i pre-saldi

Solo per te». Che bel pensiero. «Ti aspettiamo». Carini, c’è ancora chi aspetta senza brontolare. «Non mancare». Ma figurati, nemmeno a pensarci, non mancherò. Un sussulto a ogni messaggio. L’amore non c’entra, il compleanno nemmeno. È lo shopping a far felici in questi giorni. I saldi clandestini, anzi i pre-saldi. Quelli che in strada ancora non si vedono, e sono «solo per te» e molti altri, ovviamente. Alla stagione delle occasioni mancano quasi tre settimane. Si parte il 7 luglio. Ma le clienti - e non solo - sono già bombardate da raffiche di messaggi e mail che annunciano gli “affari”.

Comprare con lo sconto quando ancora - ci si illude - non lo fa nessuno. Aggiudicarsi il meglio che c’è prima che in vetrina compaia il cartello che cancella ogni senso di colpa, scavalcare le/i concorrenti che hanno già puntato la vostra taglia e fregarli sul tempo. Alcuni sono saldi sussurrati. «Signora, facciamo già il 30, non le è arrivato il messaggio?», la commessa lo mormora sottovoce. Chi il messaggio non l’ha ricevuto si sente cliente di serie B e quasi s’offende. Altri sono saldi da camerino, «sconti», si legge sullo specchio perché fuori dal negozio non si può dire. La stagione delle occasione è quasi tutto l’anno. Ogni tanto qualcuno si inventa il black-friday anche se è lunedì. Nessuna sorpresa se l’anno prossimo i saldi estivi cominceranno in autunno. Ma «solo per te».



