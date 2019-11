Roma, sul tram 8 l'incontro con l'assassino

Delia è sempre stata convinta di attirare la gente strana, e ne ha avuto la conferma qualche mattina fa, quando era seduta sul tram 8 e a un certo punto le si è avvicinato un passeggero davvero particolare. L'uomo – avrà avuto sui 70 anni – non ha cercato neanche un pretesto per attaccare bottone: di punto in bianco, si è messo a raccontarle la sua vita. Che non è stata una vita qualunque.

Ho ucciso due uomini. Loro volevano uccidere me, e invece li ho uccisi io. Sono stato in carcere 27 anni, sono uscito la settimana scorsa. Ora sto andando in ospedale da mia moglie che è ricoverata, sta male, voglio starle vicino. Negli anni passati in carcere mi sono fatto due tatuaggi, me li sono fatti da solo

. E a quel punto l'uomo ha aperto il giubbotto e si è sbottonato la camicia, respingendo gli inviti di Delia a fermarsi (

ma che fa, è novembre, con l'umido che c'è





Alla fermata del San Camillo, l'ex detenuto è sceso. E Delia ha commentato: viaggiare a Roma con i mezzi pubblici sarà scomodo, sarà lungo, ma almeno non ci si annoia.



A petto nudo, l'ex detenuto ha esibito i suoi tatuaggi. In uno c'era scritto "Meglio un brutto processo che un bel funerale". L'altro, proprio all'altezza del cuore, era un omaggio alla moglie: "Massimo - Paola - Per sempre".

