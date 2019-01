Pazzi genitori in fila all’alba per le scarpe del rapper Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa non si fa per strappare sorrisi, certezze, approvazione, per questo amore goffo e immensamente grande da gestire. O semplicemente per non sentire una lagna. Difficile da confessare senza provare vergogna, eppure il 27 dicembre, dopo la triplete di cene, pranzi e tombolate, c’è chi ha messo la sveglia alle 7, direzione via del Corso, in motorino e presto, ma non stavamo in ferie? E tutto perché un noto negozio di scarpe aveva annunciato il “rilascio” della Yeezy bost 350 V2 static, che a noi dice poco e niente e per questo i ragazzini dai 10 anni in su ci guardano come dei “poveretti”, perché non sai che le ha inventate il rapper statunitense Kanye West.L’appuntamento era alle 9, tutti in fila davanti all’entrata laterale, genitori da soli per un acquisto su commissione, ragazzini dai 10 anni in su per non perdersi l’evento: nonostante la sveglia, sulla lista che ordinatamente aggiornavano dei giovani, siamo arrivati ad avere il numero 48, girava voce che qualcuno fosse lì dalle quattro, pazienza la fila è passata veloce, il tormentone è finito, resta la sensazione di essere in balìa di chi detta le mode, di piccole pulci attente alle marche, manco le indosseranno tanto, perché sono ancora in crescita, tra 7 mesi le porterà mamma, vergognandosi un poco.