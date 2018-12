La realtà virtuale dei grillini e i problemi (reali) della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non che la situazione igienico-sanitaria fosse migliore, nell’Antica Roma, ma insomma le ambizioni dell’Urbe erano un po’ diverse. Questioni di prospettive e punti di vista. E allora questa foto che pubblichiamo la dice lunga ed è anche un po’, tristemente, profetica.La settimana scorsa i consiglieri capitolini, che si fregiano del titolo di onorevoli e si riuniscono nell’aula Giulio Cesare a palazzo Senatorio, hanno inforcato occhiali tridimensionali per ammirare, con la realtà aumentata, la Roma Antica.L’esperimento è andato in scena durante la riunione della commissione Turismo. E chissà cosa avranno visto, gli eredi della grandezza romana.Sicuramente un modo per fuggire dal presente. Che rimane tristanzuolo e puzzolente.E così il passo dall’albero del riscatto di Netflix alla nube minacciosa (che ricorda sciagure giapponesi) è stato breve e grave. E se almeno l’antichità racconta di grande congiure, adesso la maggioranza pentastellata è alle prese con il dilemma: silurare il presidente dell’Ama Lorenzo Bagnacani o l’assessore capitolino all’ambiente Pinuccia Montanari? O tempora o mores.simone.canettieri@ilmessaggero.it