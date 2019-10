Come travestirsi da Greta: ispirazioni da Halloween

Ultimo aggiornamento: 00:39

Il suo inconfondibile impermeabile giallo è tra i costumi più ricercati sul web perché ad Halloween , si sa, vince l’originalità. Va bene vestirsi da Joker o da Samara, ma vuoi mettere come li lasci tutti a bocca aperta se ti presenti mascherato da Greta Thunberg? In questi giorni, alle feste horror organizzate in giro per Roma, è gara a chi si ingegna meglio e sui social le ispirazioni impazzano. Web, serie tv e fatti di cronaca sono - neanche a dirlo - la fonte principale. Travestirsi da Brexit, ad esempio, è l’idea che è venuta ad un gruppetto di ragazzi dell’Eur. E cioè? «Bandiera del Regno Unito a mo’ di mantello e un cartello con la scritta “exit”». E che dire del costume “Mark Caltagirone”, l’inesistente fidanzato di Pamela Prati che per mesi ha tenuto banco su social e tv? “Andate alla festa vestiti da voi stessi e quando qualcuno vi chiederà come mai non siete mascherati, rispondete che siete travestiti da Mark”, spiega Riccardo, 15enne fiero della sua originalità. Per gli appassionati di scienza, c’è invece il costume da “Buco nero” ispirato alla celebre foto scattata ad aprile: «Mi vesto di nero con una sciarpa gialla e rossa attorno alla testa», racconta Matilde. Tra gli evergreen ci sono poi le maschere da Dalì della Casa di Carta e il terribile pagliaccio It. Insomma, a ognuno il suo.