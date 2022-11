Venerdì 18 Novembre 2022, 08:03 - Ultimo aggiornamento: 08:18

«Ho un chiaro caso di Fomo», dice una sera Chiara alla mamma mentre sta preparando lo zaino. «Cosa ti senti amore?», replica l'ignara boomer (anziana digitale) non sapendo che la figlia 14enne si sente benissimo. Almeno fisicamente. La Fomo di cui soffre Chiara (dall'inglese Fear Of Missing Out) è la paura di essere tagliata fuori e l'ha sperimentata proprio quando, controllando compulsivamente le direct di Instagram, non ha visto nessun messaggio di Marco che è la sua crush (cotta). La mamma di Chiara potrebbe essere dissata (screditata). Che cringe! (imbarazzo). E dire che lei si sentiva pure abbastanza skillata (competente) in materia. Invece per capirli questi giovani ci vorrebbe un vocabolario.

E, infatti, proprio nell'edizione 2023 del Nuovo Devoto-Oli sono entrati questi nuovi termini che fanno parte del linguaggio comune giovanile: da figitale a token, da metaverso a binario non binario, sono oltre 400 i neologismi e i nuovi significati aggiunti «utili al lettore per comprendere meglio la realtà che ci circonda». E quella dei ragazzi, a volte, sembra davvero incomprensibile. E se a leggere quest'articolo la testa vi sta schioppando, scialla (tranquilli): siete vecchi.