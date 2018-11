Le chiacchiere a mollo di ex giovanotti in salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è tutto un mondo nel perimetro della corsia di una piscina. Specie se in quella corsia si agitano (nuotano è un parolone) ex giovanotti de ‘sta Roma bella appesantiti dagli anni e dai ricordi. Che non hanno perso, però, la voglia di sentirsi in forma. O che, con scarsa presunzione fisica, attraverso l’acqua vanno alla ricerca di un tempo irrimediabilmente perduto. Fuori piove, dentro c’è poca luce e l’acqua è pure un po’ fredda. «Ciao, l’hai fatto il vaccino per l’influenza?». “Sì sì l’altra settimana: sono andato dal dottore, ho dovuto aspettare un po’ ma poi me l’ha fatto. Mi sono fatto segnare pure le analisi...”. «Le hai ritirate?». “Un paio di valori non vanno tanto bene...”. «Scommetto il colesterolo...». “Lo sai che mi piace mangiare...”. «Sì, ma devi sta’ attento. Io invece l’ultima volta c’avevo la glicemia alta. Ho levato lo zucchero da tutto. Da quasi tutto...». “Cioè?”. «Un cucchiaino la mattina con il caffè e basta». “E la prostata?”. «Tutto a posto, ringraziando Dio. Tu?». “Come l’anno scorso, appena appena un po’ ingrossata”. «E l’elettrocardiogramma?». “Lo devo fare il mese prossimo, me l’hanno chiesto pure qui in piscina. Ma poi la cena prima di Natale si fa?”. «Hanno detto di sì. Ma se si spende più di venticinque euro io non vengo. Vabbè, mi faccio una nuotatina». “Va va, ma sta’ attento a non affogarti. Con quella panza...”. «Tutta salute, amico mio. Te saluto...». “Te saluto pure io...”.