Le auto elettriche di Roma e la battaglia per un parcheggio con colonnina

Sono pochi certo, e in genere non riscuotono grande simpatia i proprietari di auto elettriche, che pure hanno speso tanti soldi per contribuire alla pulizia dell'aria respirata da tutti noi. Sono pochi ma parecchio arrabbiati: ce l'hanno con gli altri automobilisti, quelli delle auto con motore a scoppio, che parcheggiano davanti alle colonnine per la ricarica. E se la prendono anche con quella società di noleggio che si è organizzata - sostengono loro, gli arrabbiati - per piazzare le sue macchinine gialle in tutti i punti di ricarica disponibili, appena se ne libera uno zacchete! c'è subito la macchinina gialla pronta.Cristiano è infuriato con una Mercedes a benzina che gli ha abusivamente sottratto la postazione vicino a casa. Telefona ai vigili, ma non ottiene giustizia. Si lamenta: «Ogni volta mi dicono che c'è una voragine e una strada da chiudere». Chiama anche la famosa società di car-sharing di cui sopra, per segnalare che altre due colonnine sono occupate da oltre 24 ore dalle loro macchinine gialle: tutto inutile.Intanto la domenica passa, ormai si è fatto buio. Un amico gli suggerisce: «Comprati una prolunga e piazzagliela a fianco in doppia fila». Ed è proprio quello che fa Cristiano, si mette in seconda fila e si attacca alla corrente, non c'è neanche bisogno della prolunga, il cavo della colonnina ci arriva. «Tocca inventà, altrimenti domani come li porto i bambini a scuola?» commenta Cristiano, e conclude con amarezza: «Vedrai che se arrivano i vigili fanno la multa solo a me».A Roma - la città con più auto elettriche d'Italia – è prevista l'installazione di centinaia di nuovi, molto attesi punti di ricarica entro la fine dell'anno.