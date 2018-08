Ambiente, governo ed economia: «Roma al top», classifica alcolica

di Simone Canettieri

Dove non arriva la cronaca, ci pensano le classifiche. La reputazione di Roma, secondo la tabella 2018 City RepTrak elaborata dal Reputation Institute, va a gonfie vele. Anzi, è tra le dieci città migliori al mondo. Sul gradino più alto del podio c’è Tokyo, sul secondo Sydney, sul terzo Copenaghen. E al settimo posto la Città eterna. A darne notizia sono proprio i pentastellati che sembrano non stare giustamente nella pelle. Perché «l’immagine della di Roma esce consolidata, nettamente migliorata rispetto agli anni precedenti.



Un risultato che ci inorgoglisce - proseguono - e che ci conferma di avere intrapreso la strada giusta per migliorare la nostra città, anche alla luce dell’ampiezza del campione utilizzato». Sono curiosi i parametri presi in considerazione. A contare è l’economia, se è solida e sostenibile, il governo, se è organizzato ed efficiente e l’ambiente, se è sicuro ed esteticamente attraente. Ultima annotazione: il campione utilizzato per stilare la classifica tra marzo e aprile 2018 sono state intervistate più di 12.000 persone in Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Visti, appunto i parametri c’è solo un dubbio: ma le interviste sono state fatte durante un alcol-test?

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:11



