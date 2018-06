Al volante con il telefonino: arrendiamoci, hanno vinto loro

Se ritirassero il telefonino anziché la patente, o i punti,vedi come la finirebbero di farsi i video i selfie gli sms mentre guidanoForse è arrivato il momento di arrenderci: volenti o nolenti, accettiamo il fatto che ormai a Roma l’automobile si guida tenendo in mano il telefonino. Ci abbiamo provato a ribellarci, a denunciare il malcostume, a segnalare la minaccia per l’incolumità del guidatore, dei suoi passeggeri, degli altri automobilisti, dei motociclisti, dei ciclisti, dei pedoni. Ma a un certo punto bisogna fare i conti con la realtà e ammettere che hanno vinto loro, gli automobilisti telefonisti e compulsatori ossessivi di dispositivi elettronici. E allora prendiamone atto e regoliamoci di conseguenza.Aggiorniamo il codice della strada, abolendo la multa da 161 euro e i 5 punti di penalizzazione sulla patente, sanzioni che fino a oggi si sono dimostrate solo ipotetiche e dunque inutili. Adeguiamo la scuola guida, introducendo lezioni con maestri Jedi per allenarsi a governare la vettura con gli occhi bendati, perché se dobbiamo guidare tenendo lo sguardo sul display invece che sulla strada possiamo solo sperare che la forza sia con noi. E aggiungiamo anche un quarto colore ai semafori, per istituire un tempo apposito da dedicare alla corrispondenza su WhatsApp senza essere disturbati dal clacson di quello che sta dietro.È vero, in altri comuni non si sono arresi e anzi hanno preso provvedimenti. Per esempio a Palermo la polizia municipale manda per le strade agenti in borghese con la motocicletta, per filmare e multare chi si distrae con il telefono mentre sta al volante. Ma non possiamo certo aspettarci che Roma competa in efficienza e severità con una città come Palermo.