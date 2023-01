Rocca: «Restituiamo alla Capitale il Flaminio». E promette di occuparsi anche dello stadio della Roma

«Lo stadio Flaminio deve essere restituito con la sua bellezza alla nostra città». Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla Regione Lazio, promette il suo impegno per recuperare lo stadio disegnato da Pierluigi Nervi e oggi al centro di tanti progetti, ma preda del degrado.

Rocca ci tiene a sottolineare che la sua non è una bocciatura per il futuro impianto che la Roma vuole costruire a Pietralata. «Mi è stato chiesto un parere sugli stadi - ha spiegato - e io ho detto con chiarezza che tutte e due le tifoserie debbono avere il loro stadio e che per quelle che saranno le mie competenze accompagnerò questo percorso.

Intanto la campagna elettorale si infuoca sempre di più sui temi della salute. Con il candidato scelto da Giorgia Meloni che promette: mai più nel Lazio liste d'attesa nella sanità.

«Ci metto la faccia sul tema sanitario - ha spiegato - e mi voglio prendere l'impegno che entro 12 mesi la mia amministrazione azzererà le liste d'attesa per le visite specialistiche». Una promessa nella quale si vede anche un attacco al suo principale avversario, Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità uscente.

Questa mattina, nella cornice di Palazzo Ferraioli, Rocca è stato ospite di Noi Moderati, partito guidato da Maurizio Lupi, che ha presentato anche il suo capolista alla prossime regionali nella Capitale: il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi.

Tornando alle liste d'attesa, Rocca ha denunciato che «passa anche più di un mese per gli interventi vascolari urgenti o per quelli legati a patologie tumorali». E in quest'ottica guarda al rafforzamento del numero unico Recup per le prenotazioni, dove i cittadini avranno a disposizione sia gli ambulatori pubblici sia quelli convenzionati.

Il presidente uscente della Croce Rossa internazionale, più in generale, ha spiegato che «abbiamo bisogno di rinnovare, di cambiare questa Regione che è ferma da 10 anni. Una regione rimasta mortificata anche sul tema dei trasporti». Sempre nel suo programma Rocca annuncia anche un piano per il fotovoltaico, «per trovare gli spazi adeguati dove installare gli impianti».