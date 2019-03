De Vito arrestati, Politi (Lega): «Siamo garantisti, se è innocente lo dimostri»

Scatta il soccorso gialloverde. Nel giorno in cui si vota in Senato sulla Diciotti, nello specifico sul vicepremier leghista Matteo Salvini, e in cui Marcello De Vito viene arrestato per corruzione, tutti i partiti di opposizione capitolini chiedono le dimissioni della giunta Raggi. Tranne uno. Il capogruppo leghista Maurizio Politi infatti afferma di essere garantista e chiede alla sindaca di trarre le conseguenze di questo brutto colpo. La richiesta di dimissioni è così rimandata a un eventualeve futuro coinvolgimento di altri esponenti politici.



