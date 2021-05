21 Maggio 2021

(Lettura 7 minuti)

3

3



Si aprirà dal 24 maggio la possibilità di prenotare nel Lazio il vaccino nelle farmacie. Prima Regione in Italia. E una delle protagoniste di questa campagna di vaccinazione: con 2.835.652 dosi somministrate (seconda in Italia) e un sistema di prenotazione efficiente, che non è stato mai cambiato (a differenza di altri territori). Sarà proprio la piattaforma di Salute Lazio, ideata da LazioCrea, a consentire di fissare un appuntamento. Se quindi per gli Open Day si è utilizzato un portale diverso, quello di Ufirst, per le farmacie rimarrà lo stesso utilizzato per gli hub. Ma, a differenza dei centri individuati dalla Regione per le iniezioni, saranno molti di più le farmacie dove si vaccinerà. «Inizieremo con 50 dosi di Johnson&Johnson a settimana e 10 al giorno – spiega Alfredo Procaccini, vicepresidente nazionale di Federfarma – ma dopo una fase di rodaggio passeremo a 20».

Chi può farlo - Si seguirà il criterio delle fasce d'età , come indicato dalla Regione. Dal 24 potrà quindi prenotare chi ha dai 44 anni in su. Non potranno invece andare in farmacia per il vaccino i fragili. Si tratta di tutte quelle persone che rischiano di più se vengono contagiate da una malattia infettiva come il Covid. Tra queste risultano i pazienti oncologici, gli immunocompromessi, quelli con neoplasie ematologiche, i diabetici, le persone con malattie respiratorie o affette da malattia reumatica infiammatoria autoimmune. Dovrebbe rientrare in questa categoria anche chi è celiaco, chi ha l'asma o soffre di bulimia o disturbi della tiroide. Per queste persone si sta scegliendo infatti il vaccino Pfizer. È questo il motivo della scelta di escluderle dai vaccini nelle farmacie, che invece inietteranno solo Johnson&Johnson.

22 e 23 maggio Open Day Astrazeneca con ticket virtuale Ancora disponibili alcuni ticket virtuali per effettuare il vaccino Astrazeneca nelle giornate del 22 e 23 maggio. Per ritirare il ticket virtuale vai su: https://t.co/VkRV1AX74x#SaluteLazio — Salute Lazio (@SaluteLazio) May 21, 2021

Quale vaccino - Sarà Johnson&Johnson il vaccino utilizzato nelle farmacie. È monodose e quindi non ha bisogno del richiamo. Consentirà dunque di ottenere subito il green pass, certificato necessario per poter partecipare alle feste dei matrimoni, ai concerti ed entrare, quando sarà possibile, nelle discoteca. Ma sarà anche utile per spostarsi tra le regioni che si trovano in fascia rossa o arancione. Il vaccino americano ha anche un altro vantaggio, stavolta per chi deve organizzare le vaccinazioni. Può restare infatti in frigorifero per tre mesi a una temperatura tra 2 e 8 gradi: aspetto che consente a chi deve iniettarlo una più facile conservazione.

Vaccini Lazio, prenotazione per la fascia 40-43 anni dal 26 maggio. Ai maturandi Pfizer

Prenotazione - Si utilizzerà la piattaforma di Salute Lazio per la prenotazione del vaccino nelle farmacie. «Il portale è lo stesso dove si fissa un appuntamento in uno degli hub del Lazio – spiega Leopardi –. Apparirà un apposito pulsante dedicato alle farmacie». Si potrà decidere quale farmacia? «Ognuno potrà selezionare quella che è più vicina a dove si trova o dove gli è più comodo andare». E per l'orario? Si potrà scegliere come accade per gli hub? «L'ora dell'iniezione sarà indicata tramite sms, dove si potranno leggere tutti i riferimenti (es. indirizzo e nome) della farmacia scelta».

Vaccino in farmacia, si parte i primi di giugno. Il calendario delle regioni

Dove - Sono 1000 le farmacie nel Lazio pronte a iniettare i vaccini, di cui più della metà a Roma. I primi appuntamenti disponibili «saranno a inizio giugno, intorno al 4», spiega Alfredo Procaccini, vicepresidente nazionale di Federfarma. Moltre strutture si sono già attrezzate, anche perché sono organizzate con i tamponi. L'elenco completo si trova su questo link. Di seguito quelle di Roma 1 che eseguono i test antigenici e che (la maggior parte) vaccinerà.

ROMA 1