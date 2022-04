Roma, turista tedesca morta in una stanza d'albergo sull'Aurelia: il corpo al Gemelli per esami

Tragica vacanza per una turista tedesca a Roma. La donna, 58 anni, è stata trovata cadavere nella sua stanza d’albergo all’Aurelio. Non c’è stato nulla da fare per i soccorsi. Presto il medico dell’ambulanza ha dichiarato il decesso. La morte della turista è accaduta nell’hotel Occidental Aurelia in via di Torre Rossa. Sono i carabinieri della stazione Madonna del Riposo ad occuparsi del caso. I militari sono intervenuti verso le 5.15 della mattina ora del decesso. La camera è stata ispezionata: non sono state trovate sostanze o farmaci dai quali si può far dipendere le cause della morte.

E’ stata la nipote ad accorgersi che la zia non dava più segni di vita e a chiamare i soccorsi. Il corpo della turista tedesca è stato portato all’ospedale Gemelli dove si eseguirà l’esame del corpo da parte del medico legale per cercare di capire le cause della morte.