Roma, torna il mercatino della Cri Roma per i ragazzi del Centro di riabilitazione

Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con il Mercatino della solidarietà della Croce rossa di Roma per aiutare e sostenere il Centro di educazione motoria della Capitale che assiste e si prende cura di numerosi ragazzi e ragazze con gravi disabilità. Il Mercatino, che ha come ogni anno una finalità solidale, è organizzato da alcune volontarie della Cri romana e si terrà in un hotel di via Veneto nel fine settimana del 23 e 24 novembre, con ingresso libero. Si potranno scegliere i regali per il prossimo Natale tra vintage, artigianato, bigiotteria, abbigliamento e accessori, oggetti per la casa e da regalo, prodotti dolciari tipici delle festività natalizie, oggettistica e molto altro. «Fare regali di Natale pensando alla Solidarietà è, forse, il modo più bello per donare perchè ci avvicina ancora di più agli altri. Quest'anno con il sostegno ai ragazzi e alle ragazze del Cem, siamo ancora più orgogliosi e felici di organizzare un appuntamento che vede sempre tanti romani partecipare e fare acquisti tra i nostri stand ed espositori. I volontari e le Volontarie della Croce rossa sono per i nostri ragazzi e ragazze del Cem una famiglia, come loro lo sono per tutti noi. Il Mercatino sarà un bel modo per festeggiare insieme le festività natalizie e per regalare al Cem un Natale con la Croce Rossa», dice la Presidente di Cri Roma, Debora Diodati.

