Testaccio, marocchino rapina il cellulare a un giovane: fermato dai carabinieri

Prosegue il piano di controllo straordinario dei carabinieri finalizzato al contrasto dei fenomeni di illegalità e di degrado connessi alla movida. Le zone sotto la lente sono quelle «classiche» del centro storico tra Campo dé Fiori, Monti, Testaccio, Trastevere, San Lorenzo, e quelle dove la presenza di locali ed esercizi commerciali aperti anche nelle ore serali e notturne favorisce l'affluenza di coloro che desiderano trascorrere la serata in allegria. Grazie ai servizi predisposti, i carabinieri della Stazione Roma Aventino, hanno bloccato un marocchino di 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che poco prima, in via Nicola Zabaglia, a Testaccio, aveva aggredito un ragazzo romano di 21 anni per derubarlo del cellulare.Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i militari hanno individuato e bloccato il rapinatore a poca distanza dal luogo dell'aggressione, recuperando e restituendo il telefono al giovane derubato. Durante le fasi dell'arresto, il 29enne ha anche dato in escandescenze tentando più volte di aggredire i carabinieri, motivo per cui, oltre che di rapina, dovrà rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri della Stazione Porta Portese, invece, hanno arrestato un ragazzino romano di 17 anni e un complice colombiano di 19 anni - incensurati - che nei pressi di piazza Trilussa hanno aggredito una coppia di fidanzati nel tentativo di rubare l'orologio che la ragazza indossava al polso.