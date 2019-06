Roma, senza più lavoro tenta di gettarsi dal ponte: salvato dai carabinieri

Troppo duro continuare a vivere senza lavoro, e pure con problemi a casa: non voleva più vivere in questo modo. Si è arrampicato un cavalcavia, pronto a lanciarsi dal ponte: così l'ahhno trovato i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Roma Cassia e lo hanno salvato. L’uomo, 54 anni, sta affrontando un periodo difficile a causa di problemi personali, si trovava in un forte stato di ebbrezza quando ha tentato di gettarsi da un cavalcavia. Avvistato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 112, i Carabinieri si sono trovati di fronte ad un uomo in stato di forte agitazione, pronto a lanciarsi dal ponte. Solo il provvidenziale intervento dei militari ha scongiurato il peggio, l’uomo è stato bloccato e strappato dalla rete metallica a cui si era aggrappato. Poi, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato dall’ambulanza presso il più vicino ospedale per le cure del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA