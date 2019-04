Roma, al Colosseo spunta lo striscione: “Bye Bye Raggi”. E il movimento di esponenti anonimi si dà appuntamento il 12 maggio

Blitz di anonimi esponenti, nato su facebook per contestare la sindaca di Roma, vicino al Colosseo. Nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno appeso uno striscione

Bye bye Raggi

degli Annibaldi. Il movimento, che in queste settimane sta crescendo sui social, si è dato appuntamento per l'11 maggio prossimo in piazza della Repubblica. «Bye bye Raggi - dichiarano i promotori - vuole essere un saluto alla sindaca che, per quanto si sia impegnata, ha evidentemente fallito su tutta la linea. L'onestà non è bastata

. Gli anonimi esponenti fanno la lista delle cose che non vanno, dalle strade invase dai rifiuti agli alberi non potati fino alla cancellazione delle Olimpiadi:

veva promesso di recuperare un miliardo di euro da sprechi e corruzione, ma gli sprechi sono rimasti e pare pure la corruzione. Del miliardo non c'è traccia e a pagarne il prezzo più alto sono le periferie. Ci ha fatto rinunciare anche alle Olimpiadi per fare le cose semplici, ma oggi non si riesce neanche a riparare una scala mobile, svuotare un cassonetto, potare un albero o fare la carta d'identità. Nei prossimi anni la città dovrà preparasi a due Giubilei e questa volta sicuramente non si potrà rifiutare la candidatura

.

Il movimento ha le idee chiare:

Vogliamo votare un nuovo sindaco e per questo chiediamo le dimissioni della Raggi. Per salutarla, abbiamo voluto attaccare questo manifesto in un luogo simbolo della città. Lo facciamo a un mese dalla manifestazione dell'11 maggio. A salutarla non è più solo un partito, un sindacato o un'associazione, ma tutta la Roma che si vuole liberare di lei. Per questo non ci firmiamo: byebye Raggi deve essere un grido di allarme e stanchezza di una città intera e tutti devono assumersi la responsabilità di farlo proprio. I romani che vorranno far sentire la loro voce potranno farlo aderendo alla manifestazione di piazza della Repubblica, seguendo le istruzioni che troveranno online», concludono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

” sul ponte di via«A«Sempre che riescano ad arrivarci...», visto che la fermata metro A Repubblica è ancora chiusa da cinque mesi.