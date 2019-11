Due investimenti si sono succeduti in poche ore sulle strade di Roma causando tre feriti. Il primo è avvenuto ieri sera poco dopo le 20 in via Esperia Sperani dove è dovuta intervenire una pattuglia della polizia locale Roma Capitale Gruppo XIV Monte Mario per rilievi di un incidente stradale. Una macchina ha investito due pedoni in prossimità del civico 86. I feriti, un uomo polacco di 33 anni è stato trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso mentre la donna italiana di 50 anni è stata portata al San Filippo Neri anche lei in codice rosso.



Il conducente della Fiat Panda, uomo di 77 anni che si è fermato subito ad allertare i soccorsi, è rimasto illeso. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti i due pedoni stavano attraversando fuori dalle strisce. Il secondo investimento di pedone questa mattina alle 5.30 circa, in viale Togliatti nei pressi del civico 570. In questo caso la ferita è una 28enne travolta da un tassista in una Lexus. La donna in codice rosso è stata trasportata a Tor Vergata. In questo caso i rilievi sono stati effettuati dagli agenti di polizia locale del V Gruppo Casilino.

Ultimo aggiornamento: 14:26

