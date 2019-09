Spara alla macchina della sorella e scappa: caccia all'uomo a Velletri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha seminato il panico per una intera notte a Velletri, sparando alla macchina della sorella e facendo temere per la sorte dell'ex moglie. A finire in manette dopo una nottata di caccia all'uomo svolta dagli agenti del commissariato di Velletri, è stato un 40enne del posto, con problemi di tossicodipendenza.Da circa un mese la moglie lo aveva lasciato tornando a casa dei genitori. L'uomo, lunedi ha chiesto in prestito la macchina alla sorella per raggiungere la casa del suocero con la speranza di ricompattare la famiglia. Di fronte al rifiuto, ha reagito sparando alcuni colpi di pistola contro la vettura. Poi si è avvicinato alla casa del suocero a piedi.Ancora un rifiuto, quello di poter vedere la ex e ancora colpi di pistola, sparati però in aria, prima di dileguarsi. La polizia di Velletri, lo ha cercato per tutta la notte trovandolo all'alba in uno stanzino della sua casa con due pistole di cui una risultata rubata e una seconda con la matricola abrasa, oltre a 50 grammi di cocaiana. L'uomo è stato arrestato per detenzione di armi e droga.