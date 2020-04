Spacciavano droga senza sosta nascosti in un cannetto, presi dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggiravano sistematicamente le disposizioni sulla circolazione dovute al virus, asserragliandosi in un canneto sulla Tiburtina. Così agivano alcuni spacciatori completamente nascosti dalla vegetazione di un grosso canale melmoso. In questo modo veniva venduta eroina agli acquirenti che anche loro aggiravano il divieto per acquistare la droga. Accadeva in un tratto di campagna a Tor Cervara, vicino via Costi ed anche al viadotto dell’A24. Sono stati i poliziotti a scoprire alcuni nigeriani nascosti fino all’inverosimile nel canneto, immersi nel degrado, per spacciare con la droga molto probabilmente consegnatagli dalla malavita italiana. Gli agenti sono stati costretti ad ingaggiare una battaglia con le persone che si nascondevano. Gli spacciatori, percorrendo il canale ed entrando in una condotta raggiungevano una palazzina abbandonata dove si rifugiavano. Gli agenti hanno lavorato per ore, costretti anche loro ad immergersi nel canale per bloccare i ”puscher” che hanno opposto resistenza. Alla fina sono stati arrestati alcuni spacciatori, recuperate dosi di eroina e denunciati alcuni acquirenti per non avere rispettato le norme sul virus.