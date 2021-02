Roma, spacciava droga sotto casa: arrestato 33enne

Un 33enne di Albano Laziale è stato arrestato per spaccio dai carabinieri durante i controlli a Pomezia. L’uomo è stato sorpreso in via Catullo mentre consegnava a due persone, ferme in un’auto, un involucro. Nelle tasche del 33enne i militari hanno rinvenuto cinque dosi di hashish, alcune nascoste negli indumenti intimi.

La perquisizione nella sua abitazione, distante pochi metri, ha consentito ai militari di trovare, nascosti in camera da letto, altri due involucri di hashish, 130 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Lo spacciatore si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

