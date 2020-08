Roma, lezioni al via il 14 settembre al Giulio Cesare. «Risolto problema banchi»

«L'anno scolastico 2020/2021 si avvierà regolarmente il 14 settembre 2020 in presenza, considerato come sia stato risolto positivamente dal liceo il problema relativo ai banchi monoposto». Lo scrive il dirigente scolastico del liceo classico Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi, in una nota.

«In relazione a notizie di agenzia di sabato 29 agosto 2020 su un possibile rinvio della ripresa scolastica il 14 settembre al liceo Giulio Cesare di Roma - scrive la preside - riecheggiate il giorno stesso e quello successivo da numerosi organi di stampa, si precisa quanto segue. Le notizie fanno riferimento a passi della circolare sul Piano Scuola 2020/2021 per la Ripartenza inviata al personale della scuola, a studenti e a genitori il 24 luglio 2020. In tale circolare si ipotizzava tra l'altro una ripresa dell'attività didattica, con modalità anche condizionate dalla fornitura di un numero adeguato di banchi monoposto entro la data annunciata dal Ministero dell'Istruzione (7 settembre 2020). Dalla circolare è passato oltre un mese e oggi siamo in grado di comunicare che i corsi per l'integrazione delle competenze sia individuali (PAI) che delle classi (PIA, ove previsto) incominceranno regolarmente dal 1° settembre 2020, con modalità in presenza per i primi (PAI)».

«L'anno scolastico 2020/2021 si avvierà regolarmente il 14 settembre 2020 in presenza - conclude la nota - considerato come sia stata risolto positivamente dal liceo il problema relativo ai banchi monoposto. Tutte le aule sono state già adeguatamente attrezzate, dopo un ulteriore e attento riesame delle possibilità di organizzazione degli spazi, per garantire il distanziamento di sicurezza, utilizzando un certo numero di banchi monoposto e (temporaneamente) di sedute con ribaltina già in dotazione».

