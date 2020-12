Solidarietà, weekend del sorriso alla Clinica Parioli: visite e interventi ai bambini affetti da malformazioni al viso

Weekend all'insegna della solidarietà alla Clinica Parioli. Su input del San Filippo Neri e della Fondazione Operation Smile Italia onlus, fino a domenica 13 dicembre medici e infermieri volontari garantiranno visite, screening e interventi ai giovani affetti da gravi malformazioni al volto. Operazione a maggior ragione importante in questa fase, dove l'emergenza coronavirus ha reso più difficile l'erogazione di cure per patologie no Covid.

Nel gruppo di sanitari, guidati dal Francesco Bellia (presidente Comitato Scientifico della Fondazione Operation Smile Italia Onlus), chirurghi plastici e maxillo-facciali, anestesisti, pediatri, odontoiatri, ortodontisti, otorinolaringoiatri, infermieri, logopedisti e psicologi già organizzati in hub chirurgici attivi a Roma, Milano e Vicenza.

Negli anni scorsi questa manifestazione si teneva al San Filippo Neri, ora Covid hospital. Tra i pazienti da seguire anche due bambini arrivati dall’ambulatorio Smile House di Cagliari, affetti da labiopalatoschisi. Più in generale saranno 8 i piccoli in lista operatoria sono 8. Per garantire la massima sicurezza, le procedure di pre-ospedalizzazione prevedono tamponi per i pazienti e test sierologici per i genitori, che così possono pernottare in clinica nelle stanze singole messe a disposizione per permettere loro di stare accanto ai piccoli.

