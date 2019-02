San Basilio, spuntano casette in legno abusive: ​servivano per spacciare droga "in tranquillità"

Una casetta in legno, con all'interno una stufa e un'altra ancora, poco distante. Siano nel quartiere San Basilio, all'interno del lotto 52, palazzoni popolari in via Corinaldo. Le due costruzioni in realtà erano state realizzate abusivamente per facilitare l'attività di spaccio e sono state rimosse dalla Polizia di Stato.



La stufa serviva per distruggere la droga non appena avvistate le forze dell'ordine, la struttura aveva anche una piccola finestra per passare le dosi ai clienti. Il pusher veniva avevrtito da una “sentinella” posizionata nell'altra struttura, situata nella parte più interna: una sorta di “avamposto” per controllare l'arrivo di polizia o carabinieri.

Nella mattinata odierna, con l’ausilio di personale dell’Ater entrambe le strutture sono state smantellate. © RIPRODUZIONE RISERVATA