Roma, mamma di 15 figli rubava sul bus insieme alla più piccola, arrestata borseggiatrice

Durante il periodo estivo gli assalti ai turisti su bus e metro sono all'ordine del giorno. Ieri l'ultimo arresto in ordine di tempo. Una nomade di origini bosniache di 38 anni con all’attivo più di 50 furti e 43 condanne è stata fermata dai carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina. Il suo volto è stato immediatamente notato dai militari mentre, in compagnia di due dei suoi 15 figli, stava salendo frettolosamente a bordo di un bus della linea 87 fermo in via del Teatro Marcello, alle calcagna di un gruppetto di turisti cinesi.I carabinieri sono riusciti a confondersi tra i passeggeri e a guadagnare una posizione tale da vedere le mosse della donna, che facendosi scudo con il marsupio del bambino e sfruttando un diversivo creato dalla figlia 16enne, aveva infilato la mano nella tasca di una turista sfilandole il portafoglio. I militari l’hanno immediatamente bloccata e portata in caserma.La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre nei confronti della nuova «Madame», a seguito dell’udienza di convalida, attesa ai domiciliari, l’autorità giudiziaria ha ordinato il trasferimento nel carcere di Rebibbia insieme al figlio di 6 mesi. Per la figlia, invece, è stato disposto l’accompagnamento nel Centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.