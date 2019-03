«Romanista Luxuria»: scritte omofobe a San Giovanni

«Romanista Luxuria». La scritta su un muro a San Giovanni, con la lo spray nero. Proprio sotto i manifesti di “Blocco studentesco”, l'associazione di ultra destra. É l'ultimo insulto da stadio, l'ennesima provocazione tra estremisti del tifo. Questa volta per offendere i romanisti si tira in ballo Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice personaggio tv, la prima persona transgender ad essere eletta in Parlamento. Così come era stato con Anna Frank, ritratta con la maglietta giallorossa, con le scritte "Romanista ebreo", e poi ancora "romanista Aronne Piperno", in riferimento al personaggio di origini ebraiche del Marchese del Grillo. Adesso tocca a Luxuria, non c'è limite alle idiozie ultrà che con il tifo non hanno nulla a che fare. Ma con il razzismo e l'omofobia sì. © RIPRODUZIONE RISERVATA