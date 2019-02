Roma, entra in un appartamento con una vanga per chiedere indietro dei soldi: arrestato

Entra con una vanga in una abitazione per ottenere la restituzione di soldi. E' accaduto a Roma, a Ponte Galeria. L'uomo, di 54 anni, è entrato nell'alloggio facendosi largo con l'attrezzo e minacciando il proprietario della casa per ottenere indietro una somma di denaro. Nella zona, vista a concitazione dei momenti, è rapidamente scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno disarmato il 54enne, risultato pregiudicato, per cui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Si è ora in attesa dell'udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA