Roma, traffico in tilt sulla Tangenziale: sei chilometri di coda tra A24 e Grande raccordo anulare

Lunedì nero per il traffico a Roam. Già fin dalle prime ore del mattino segnalate code, anche di chilometri, in ingressa alla Capitale. Nello specifico traffico sul tratto urbano della A24 con 6 chilometri di coda tra il Grande raccordo anulare e il bivio A24/Tangenziale est, in direzione centro. Sul Gra è segnalato traffico intenso, per un incidente, tra Prenestina e Nomentana in carreggiata esterna e tra via Casilina e via Appia in carreggiata interna. Sulla Tangenziale est ci sono code, in direzione dello Stadio Olimpico, tra Ponte delle Valli e via dei Campi sportivi sempre per un incidente. Sulla via Pontina, in direzione centro di Roma, rallentamenti sono stati rilevati tra Castel di Decima e il Gra a causa di un incidente. In via Ostiense ci sono code all'altezza della stazione Eur Magliana in direzione centro. Traffico rallentato su Ponte Cavour per un incidente. In via San Pio X sono terminati i lavori al manto stradale a seguito della voragine apertasi negli scorsi giorni, la circolazione è ripristinata anche nel tratto tra Borgo Santo Spirito e lungotevere in Sassia.

