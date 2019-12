Roma, blitz su taxi e Ncc a Termini: 500 irregolari, sequestrati 15 veicoli

Quest'anno, da gennaio a inizio dicembre, gli agenti del Gpit, Gruppo pronto intervento traffico, hanno svolto circa 47 mila verifiche sulle regolarità di taxi che operano sul territorio capitolino, rilevando oltre un migliaio di violazioni: circa 3.400 gli accertamenti eseguiti nell'area della stazionecon più di 500 irregolarità accertate (di cui una novantina nei confronti di ncc) solo in quella zona, dove sono stati inoltre sanzionati e sequestrati 6 veicoli che svolgevano servizio taxi in forma completamente abusiva e 4 perchè utilizzati impropriamente per esercizio dell'attività di ncc. Sono 5 invece i provvedimenti di revoca emessi dal Dipartimento mobilità di Roma Capitale e notificati dai caschi bianchi.