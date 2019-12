Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato

Tangenziale di Roma è chiusa, a causa di un allagamento, la Nuova circonvallazione interna direzione San Giovanni. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale. Rallentamenti e code a partire dalla galleria Giovanni XXIII. Traffico in tilt sulla Tangenziale a partire da Tor di Quinto. Sullaè chiusa, a causa di un allagamento, la Nuova circonvallazione interna direzione San Giovanni. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale. Rallentamenti e code a partire dalla galleria Giovanni XXIII. Traffico in tilt sulla Tangenziale a partire da

#traffico #Roma: Tangenziale Est (Galleria della Nuova Circonvallazione Interna): fra via Nomentana e via Tiburtina tunnel chiuso causa allagamento in direzione San Giovanni. — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) December 3, 2019

Ultimo aggiornamento: 18:32

Problemi anche in A90-Grande Raccordo Anulare con traffico rallentato causa di un incidente - spiegano dalla polizia locale - fra lo Svincolo 13: SS5 Via Tiburtina e lo Svincolo 9: Via di Settebagni-Bel Poggio in direzione Interna. Incidenti e disagi anche in via Oriolo Romano altezza Via dei Due Ponti e in via via Igino Giordani altezza Civico 35.