Uno sportello Atm come “ricordo” di Roma: assalto a un negozio di souvenir

Come fosse anch'esso un “souvenir” hanno cercato di portare via uno sportello automatico, Atm, da un negozio di "ricordi" in via Cavour, a Roma. Quando sono intervenuti i carabinieri della stazione Quirinale, ai quali era giunta la segnalazione di un furto nell'attività commerciale, hanno trovato a terra l'Atm. Al momento sono in corso le indagini per chiarire se i ladri di “souvenir” siano stati in grado o meno di portare via i soldi dallo sportello. © RIPRODUZIONE RISERVATA