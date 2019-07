Roma, tram tampona autobus a Manzoni: sei passeggeri contusi

Tram contro un un autobus questa mattina nel centro di Roma, alcuni passeggeri sono rimasti contusi. È accaduto lungo la linea 3 del tram in via Emanuele Filiberto, all'altezza di via Statilia nei pressi della fermata metro Manzoni nel cuore della Capitale, stamattina verso le otto. Il mezzo non ha frenato in tempo ed è finito contro il bus della linea 51, che ha riportato lievi danni. A bordo spavento per i passeggeri, sei dei quali hanno riportato contusioni. Dopo un iniziale rallentamento, il servizio è ripreso subito dopo.

I vigili urbani sono intervenuti per smaltire il traffico, il 118 per prestare soccorso ai contusi. Il tram è stato deviato, anche le linee bus 51 e 360 hanno transitato fuori corsia. Alle 9 la linea 3 ha ripreso il suo normale percorso, non pochi i disagi per gli automobilisti.



