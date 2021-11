Rapina una farmacia e prende il titolare a ombrellate: preso ladro seriale

Un ladro seriale di farmacie ha cercato di rubare cosmetici in tre farmacie all’Esquilino e sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione di piazza Dante per smascherarlo e così arrestarlo. E’ accaduto stamattina quando il titolare della farmacia di piazza Vittorio si è accorto che un uomo sulla quarantina stava rubando cosmetici su alcuni scaffali. Ha cercato di riprenderlo.

Ma le cose si sono subito messe male. Il ladro l’ha colpito più volte a colpi d’ombrello e minacciato di morte. L’uomo si stava allontanando quando un equipaggio dei carabinieri di passaggio si è reso conto che il farmacista aveva bisogno d’aiuto. I militari hanno bloccato il ladro. Lui ha finto di cadere dalle nuvole ed ha risposto ai carabinieri: «Guardate che vi state sbagliando io non ho preso nulla dalla farmacia». I carabinieri, però, hanno sottoposto a perquisizione la persona fermata e dalle tasche sono usciti fuori cosmetici per un valore superiore a 200 euro: roba rubata a due farmacie vicine a quella di piazza Vittorio. Così per il ladro seriale è scattato l’arresto e domani ci sarà la direttissima a piazzale Clodio che lo vedrà come imputato.