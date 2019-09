Roma, picchia la madre invalida e le rompe il polso. Era già stato arrestato per lo stesso motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 44enne, che era già finito in manette per gli stessi motivi, è stato nuovamente arrestato la scorsa sera, per aver picchiato la madre 64enne e invalida al 100 per cento. I carabinieri sono intervenuti, su segnalazione al 112, in via Ostuni e hanno trovato l'uomo in forte stato di agitazione che si scagliava contro l'anziana madre. La donna, dopo l'arresto del figlio, ha lamentato forti dolori alla mano destra e quindi, soccorsa dal 118, è stata accompagnata al Policlinico Tor Vergata dove le è stata diagnosticata una frattura del polso e un trauma discorsivo. Dagli accertamenti sul 44enne sono emersi sia i suoi precedenti penali che le numerose denunce già presentate, contro di lui, dalla madre per gli stessi motivi che gli avevano causato tra le altre cose un divieto di avvicinamento alla casa familiare fino al 25 agosto 2019. L'uomo dopo l'arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli ed è in attesa dell'udienza di convalida.